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Игроки «Что? Где? Когда?» потребовали отстранить Михаила Скипского от работы с детьми

Семён Гудошников
Сегодня в 19:03

Пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?», потребовали отстранить от занятий с детьми Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах к несовершеннолетним. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на открытое письмо объединений в адрес ассоциации клубов «ЧГК».

«Мы не готовы брать на себя ответственность за привлечение детей в организацию, в которой остаются без внимания множественные обвинения в домогательстве», — говорится в документе.

Его авторы уточняют, что Скипский активно работает с юными игроками «Что? Где? Когда?»: он входит в комиссию МАК по работе с детьми и молодежью и возглавляет оргкомитет школьного чемпионата России по «ЧГК».

Владивостокский, лондонский, нью-йоркский, бернский, вильнюсский клубы и еще 50 игроков и команд попросили МАК провести «прозрачное расследование обвинений» в домогательствах, а также приостановить работу Скипского в комиссии.

На фоне скандала глава дисциплинарной комиссии Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК «ЧГК») Мария Уварова подала в отставку. Это произошло после того, как ДК ответила «Русской службе Би-би-си» на вопросы о Скипском.

В ответе журналистам дисциплинарная комиссия заявила, что занимается только случаями, которые непосредственно касаются игр «ЧГК» (манипулированием результатами, нарушением кодекса «ЧГК», случаями нечестной игры), а ситуация со Скипским в ее компетенцию не входит. В ДК добавили, что вопрос об обвинениях в адрес Скипского могла бы рассмотреть комиссия по этике, но ее расформировали в прошлом году.

Члены комиссии утверждают, что Уварова предварительно показала ответ руководству МАК «ЧГК». После чего гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» Наталья Стеценко якобы заявила Уваровой, что если комиссия отправит письмо журналистам, то МАК «ЧГК» запретят использовать название «Что? Где? Когда?» в своих турнирах. В результате Уварова написала заявление об уходе.

Ранее журналистка The Bell Екатерина Аренина запустила в твиттере тред, где рассказала, что к ней приставал, трогал и пытался поцеловать игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский. Сама Аренина в тот момент была несовершеннолетней. В комментариях к записям другие девушки также рассказали о домогательствах со стороны Скипского. Генпродюсер телекомпании «Игра ТВ», которая занимается производством «ЧГК», Андрей Козлов предположил, что Аренина «решила хайпануть». Сам Скипский ситуацию никак не прокомментировал.

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