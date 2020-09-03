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THR: Disney не знает, что делать с Черной Пантерой после смерти Боузмана

Илья Голубев
Сегодня в 13:02

Disney не знает, что делать с супергероем Черной Пантерой в следующих фильмах киновселенной Marvel после смерти исполнявшего эту роль актера Чедвика Боузмана, пишет The Hollywood Reporter.

Уточняется, что студия и Чедвик Боузман считали, что он сможет победить рак. Актер даже готовился к съемкам нового фильма, которые были запланированы на сентябрь, однако ему неожиданно для всех стало хуже. При этом почти никто, кроме семьи Боузмана, не знал о его болезни.

Источники сообщают, что студия хочет отнестись к работе актера с уважением и не снимать сиквел «Черной Пантеры». Но пока не известно, что делать с остальными фильмами Marvel, где появлялся Черная Пантера.

У Disney есть несколько вариантов. Во-первых, студия может выбрать на эту роль другого актера, но тогда зрители будут возмущены, так как вероятнее всего воспримут это как неуважение к памяти о Боузмане. Во-вторых, Т'Чаллу (имя Черной Пантеры) можно вывести из сюжета и заменить его Шури из фильма «Черная Пантера» — такой вариант развития событий по крайней мере перекликается с тем, что происходило в оригинальных комиксах.

Чедвик Боузман умер 29 августа от рака толстой кишки, с которым он боролся несколько лет, актеру было всего 43 года. Твит о смерти Боузмана в его официальном аккаунте стал самым популярным постом за всю историю социальной сети, а американцы уже потребовали заменить памятник Конфедерации на статую актера в его родном городе.

Фильм «Черная Пантера» ((рецензию Станислава Зельвенского можно прочитать здесь) собрал в прокате 1,3 млрд долларов, сейчас он на 12 месте по сборам за всю историю кино. Его номинировали на семь премий «Оскар», включая категорию «Лучший фильм», и три статуэтки он все же взял: за «Лучший дизайн костюмов», «Лучшую музыку» и «Лучшую работу художника-постановщика».

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