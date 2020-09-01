Американцы требуют заменить памятник Конфедерации на статую Чедвика Боузмана в его родном городе

В Андерсоне, штат Южная Каролина, — родном городе Чедвика Боузмана — требуют заменить памятник Конфедерации на статую актера. Об этом пишет Variety.

«Монументу Конфедерации место в музее, а не на всеобщем обозрении. Мы должны объединиться и почтить память выходца из Андерсона, который смог изменить киноиндустрию. Сыграв главные роли в таких фильмах, как «Черная Пантера» и «Маршалл», он открыл множество дверей для многих темнокожих молодых людей», — говорится в петиции, опубликованной на Change.org. К моменту публикации новости ее подписали более 13 тыс. человек.

Петиция, адресованная мэру Андерсона Теренсу Робертсу, губернатору Южной Каролины Генри МакМастеру и местным представителям, призывает перенести монумент Конфедерации, чтобы сохранить его историю, но не идеалы.

Чедвик Боузман умер 29 августа от рака толстой кишки, с которым он боролся несколько лет. Болезнь диагностировали еще в 2016 году, и во всех фильмах за последние четыре года он снимался в перерывах между сеансами химиотерапии и операциями. Твит о смерти Боузмана в его официальном аккаунте стал самым популярным постом за всю историю социальной сети.

Компания Marvel выпустила трибьют актеру. В видео появляются глава студии Кевин Файги, а также Роберт Дауни-мл. (Железный Человек), Скарлетт Йоханссон (Черная Вдова), Крис Эванс (Капитан Америка) и другие.