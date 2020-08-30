Твит Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории твиттера

Твит о смерти Чедвика Боузмана на его официальном аккаунте получил самое большое количество лайков и ретвитов в истории твиттера. На это обратило внимание издание Mashable.

На момент написания заметки он набрал уже 6,4 млн лайков и 3 млн ретвитов. Предыдущий рекорд принадлежал твиту Барака Обамы — он собрал 4,3 млн лайков и 1,6 млн ретвитов.

То, что этот твит стал самым популярным за всю историю существования соцсети, подтвердили в самом твиттере. «Дань уважения королю», — написали в официально аккаунте соцсети.