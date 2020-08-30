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Твит Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории твиттера

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:47

Твит о смерти Чедвика Боузмана на его официальном аккаунте получил самое большое количество лайков и ретвитов в истории твиттера. На это обратило внимание издание Mashable.

На момент написания заметки он набрал уже 6,4 млн лайков и 3 млн ретвитов. Предыдущий рекорд принадлежал твиту Барака Обамы — он собрал 4,3 млн лайков и 1,6 млн ретвитов.

То, что этот твит стал самым популярным за всю историю существования соцсети, подтвердили в самом твиттере. «Дань уважения королю», — написали в официально аккаунте соцсети.

Чедвик Боузман умер 29 августа от рака толстой кишки, с которым он боролся несколько лет. Болезнь у Боузмана врачи диагностировали еще в 2016 году, и во всех фильмах за последние четыре года он снимался в перерывах между сеансами химиотерапии и хирургическими операциями. Рак перешел на четвертую стадию, и спасти актера не удалось. Он умер в Лос-Анджелесе в окружении близких.

Боузман известен прежде всего как исполнитель роли первого чернокожего супергероя Черной Пантеры в киновселенной Marvel, он также снимался в фильмах «Маршалл», «21 мост», недавнем «Пятеро одной крови» Спайка Ли и других, а также работал и в телешоу.

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