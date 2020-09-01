В кому часто впадают «без видимых причин», сказали в Минздраве, комментируя случай Навального

В Российском Минздраве заявили, что случаи комы без видимых причин широко распространены в медицинской практике. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главного специалиста Минздрава по анестезиологии и реаниматологии Игоря Молчанова.

«Конечно и неоднократно (фиксировались случаи комы без видимых причин и признаков внешнего воздействия — Прим. ред). Это одна из основных наших проблем, когда мы получаем пациента в коме неизвестной этиологии», — сказал он в ответ на запрос об обстоятельствах заболевания Алексея Навального.

Он уточнил, что такие ситуации случаются «достаточно часто». По словам Молчанова, они могут быть связаны с целым спектром болезней, например, с инсультом.

«Как правило, это как раз те коматозные состояния, которые могут быть связаны и с инсультом, и с острым коронарным синдромом, с аритмогенной остановкой кровообращения, которые могут спонтанно восстанавливаться, но приводят к тяжелой гипоксии», — отметил врач.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.