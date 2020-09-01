перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Okko разыграет билеты на церемонию закрытия «Кинотавра» в Сочи 15:25
Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале от сценариста «Клана Сопрано» 15:20
В кому часто впадают «без видимых причин», сказали в Минздраве, комментируя случай Навального 15:06
Студенты в Минске вышли на протесты. Их стал разгонять ОМОН 14:11
Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян «общее отечество от Бреста до Владивостока» 13:13
Baikal Daily/YouTube «Всем привет, это горсовет»: депутаты из Улан-Удэ зачитали к 1 сентября рэп для школьников
«Всем привет, это горсовет»: депутаты из Улан-Удэ зачитали к 1 сентября рэп для школьников 13:08
Сергей Лавров: «Требования к России расследовать инцидент с Навальным необоснованны» 12:43
Актер Юра Борисов стал гостем нового выпуска «вДудя» 12:19
В «Октябре» покажут новый сериал с Джудом Лоу раньше мировой онлайн-премьеры 12:14
Суд постановил госпитализировать школьницу, подписавшуюся на группу о «Колумбайне» в «ВКонтакте» 11:35
«Гоголь-центр» проведет «Концерт врачам» 11:29
Glen Carrie/Unsplash Больше миллиона человек заразились коронавирусом в России
Больше миллиона человек заразились коронавирусом в России 10:43
Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум», за покупку которого раньше грозили уголовные дела 10:39
Родственники Виктора Цоя попросили Путина запретить выход фильма Алексея Учителя «Цой» Обновлено в 9:59
Умер детский писатель Владислав Крапивин 9:59
«Яндекс.Дзен» будет бороться с фейками. Ему помогут ТАСС, «Интерфакс» и The Bell 9:46
NurPhoto/Getty Images Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании новой партии. Она называется «Вместе»
Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании новой партии. Она называется «Вместе» 9:01
В Китае заблокировали единственную в стране соцсеть на монгольском языке 7:06
Сестры Делевинь начали продавать веганские вина 5:41
В Ростове-на-Дону продадут исторический особняк. Его начальная цена составляет пять рублей 5:25
Отключить рекламу

В кому часто впадают «без видимых причин», сказали в Минздраве, комментируя случай Навального

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:06

В Российском Минздраве заявили, что случаи комы без видимых причин широко распространены в медицинской практике. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главного специалиста Минздрава по анестезиологии и реаниматологии Игоря Молчанова.

«Конечно и неоднократно (фиксировались случаи комы без видимых причин и признаков внешнего воздействия — Прим. ред). Это одна из основных наших проблем, когда мы получаем пациента в коме неизвестной этиологии», — сказал он в ответ на запрос об обстоятельствах заболевания Алексея Навального.

Он уточнил, что такие ситуации случаются «достаточно часто». По словам Молчанова, они могут быть связаны с целым спектром болезней, например, с инсультом.

«Как правило, это как раз те коматозные состояния, которые могут быть связаны и с инсультом, и с острым коронарным синдромом, с аритмогенной остановкой кровообращения, которые могут спонтанно восстанавливаться, но приводят к тяжелой гипоксии», — отметил врач.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
хип-хоп
«Summer Sound»: Хаски
Скандальный рэпер — талантливый исследователь русской хтони
поп
Artik & Asti
Успешный поп-дуэт на пересечении эстрадных трендов
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить