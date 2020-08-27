Обвиненный в домогательствах Михаил Скипский проведет игры для петербургской молодежи

Михаил Скипский, ранее столкнувшийся с обвинениями в домогательствах к несовершеннолетним, примет участие в проведении игры «Что? Где? Когда?» в Петербурге. Об этом пишет издание «Проект» со ссылкой на заявление Комитета по молодежной политике города.

Скипского ранее отстранили от проведения школьных и студенческих турниров, устраиваемых под эгидой Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Уточняется, что этот турнир отношения к ней не имеет.

Игра будет проводиться на любительском уровне, говорится в сообщении Совета работающей молодежи Петербурга, который вместе с Комитетом по молодежной политике организует мероприятие.

Игра пройдет в нескольких форматах соревнований: «60 секунд», «Квиз», «Своя игра», конкурс капитанов. Тематика вопросов, по словам организаторов, будет связана с историей и достижениями промышленности Петербурга и России.

Соревнования пройдут 3 сентября в рамках «Фестиваля интеллектуальных игр среди работающей молодежи Санкт-Петербурга 2020 года». Они состоятся на летней веранде ParkKing в Александровском парке, организаторы уточняют, что там будут соблюдаться все необходимые эпидемиологические требования.

Ранее Скипский вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью. Президент МАК Андрей Козлов заявлял, что Скипский на время расследования случаев домогательств с его участием отстранен от «любых мероприятий с участием детей и молодежи, проводимых под эгидой МАК»: например, организации школьных и студенческих турниров, а также тренерской работы.

Журналистка The Bell Екатерина Аренина 22 июля запустила в твиттере тред, где рассказала, что Скипский к ней приставал, трогал и пытался поцеловать. Сама Аренина в тот момент была несовершеннолетней. В комментариях к записям другие девушки также рассказали о домогательствах со стороны Скипского.