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Молдавия откроет границу с Россией с 1 сентября

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:10

Молдавия откроет границу с Россией с 1 сентября, сообщило молдавское издание NewsMaker. Россияне смогут свободно въезжать на территорию страну и не должны будут находиться в самоизоляции по прибытии.

Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении разрешила въезд в Молдавию иностранцам из стран, где зарегистрировано менее 50 случаев заражения на 100 тыс. человек. Такие страны вошли в так называемую «зеленую зону» с низким риском заражения.

Список стран «красной зоны» появился 28 августа. В него вошли 53 страны, в том числе — Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Армения, Франция и Казахстан. Этот перечень будет обновляться молдавскими эпидемиологами каждые две недели.

Молдавия, как и Россия, приостановила авиасообщение с другими странами в марте из‑за угрозы распространения коронавируса. На данный момент в Молдавии зафиксированы менее 36 тыс. случаев заражения COVID-19.

Ранее границу с Россией также открыла Абхазия. Кроме того, восстановлено авиасообщение между Россией и Танзанией, Великобританией и Турцией, а также Швейцарией.

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