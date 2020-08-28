Немецкая клиника: Алексей Навальный все еще находится в коме на аппарате искусственного дыхания

Политик Алексей Навальный все еще находится в коме на аппарате искусственного дыхания. Об этом говорится в заявлении немецкой клиники «Шарите».

Наблюдаются некоторые улучшения, симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы демонстрирует снижающуюся динамику. Состояние оппозиционера тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет, однако представить возможные последствия отравления пока нельзя.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.