Белорусская оппозиция осудила формирование в России вооруженного резерва для Минска

Координационный совет белорусской оппозиции назвал недопустимым формирование в России вооруженных группировок для помощи Минску. Заявление совета опубликовано на его сайте.

Создание таких группировок, говорится в заявлении, «противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества». Там также отмечается, что Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси.

Оппозиционеры подчеркнули, что механизмы ОДКБ могут использоваться только по причине вооруженного нападения. А в Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством жителей страны, и оснований для выхода ситуации из‑под контроля нет, отмечают они.

Также Координационный совет заявил, что не ставит целью получение власти, изменение конституционного строя или внешнеполитического курса, а действует в рамках закона. Кроме того, представители совета попросили зарубежных партнеров не предоставлять им материальную помощь.

О создании Координационного совета белорусской оппозиции объявила 14 августа Светлана Тихановская. Главная задача совета — обеспечить мирную передачу власти в стране, где уже более двух недель продолжаются акции против существующего режима.

19 августа был избран президиум Координационного совета. В него вошли нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич, экс-министр культуры Павел Латушко, юристы Лилия Власова и Максим Знак, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и представитель стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.