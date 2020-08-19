Белорусская оппозиция избрала президиум Координационного совета

Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

В него вошли нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич, экс-министр культуры и бывший гендиректор Театра имени Янки Купалы Павел Латушко, юристы Лилия Власова и Максим Знак, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и представитель стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета белорусской оппозиции 14 августа. Его главная задача — обеспечить мирную передачу власти в стране, где уже полторы недели продолжаются акции против существующего режима.

Александр Лукашенко заявлял, что в Координационный совет вошли бывшие «прикорытники», обиженные и «откровенно отвязные нацисты». Создание совета она назвал «попыткой захвата власти» и пригрозил его участникам «остудить горячие головы».