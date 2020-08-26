Песков рассказал, почему не называет Навального по имени

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не называет Алексея Навального по имени, поскольку это «не меняет сути дела». Слова Пескова приводит «Дождь».

«Он является пациентом, и он болеет. Так мы его и называем. По-прежнему желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал пресс-секретарь Путина.

На просьбу уточнить, почему все-таки он не называет оппозиционера по имени, Песков добавил, что «это не меняет сути дела».

Журналисты давно заметили, что Путин, Медведев и администрация президента избегают фамилии Навальный в своих выступлениях. Вместо этого оппозиционера называют «персонажем», «гражданином», «этим господином» и другими общими словами.

В 2018 году «Афиша Daily» спросила у психолога, лингвокультуролога, фольклориста и участника «Битвы экстрасенсов» о причинах, по которым люди отказываются произносить чье-либо имя, а специалиста по этике — насколько это приемлемо.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. С тех пор он пока не пришел в сознание. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.