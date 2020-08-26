Пригожин заявил, что намерен «раздеть и разуть» Навального и Соболь. Они должны ему 88 млн рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин заключил договор уступки требования с компанией «Московский школьник». Об этом сообщила пресс-служба его компании «Конкорд».

Теперь оппозиционер Алексей Навальный и юристка Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь обязаны выплатить 88 млн рублей лично ему, а не комбинату питания. Комментируя сделку, Пригожин заявил, что ее целью было рассчитаться с компанией, которая «понесла убытки от действий группы клеветников».

«Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона», — заявил Пригожин.

Он добавил, что его юристы начали работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Пригожин напомнил, что оно имеет приоритет над международным, исходя из недавно принятых поправок в Конституцию России.

ФБК пришлось ликвидировать из‑за иска «Московского школьника». Суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить по 29,2 млн рублей (в общей сложности 88 млн рублей) в пользу компании, которая поставляет в столичные школы продукты питания и которую связывают с Пригожиным.

Навальный сказал, что у него и Соболь таких денег нет, и теперь им придется жить с заблокированными счетами, а вместо ФБК оппозиционер решил открыть новую организацию.

Иск связан с роликом ФБК, в котором «Московского школьника» обвинили в поставках мяса третьего сорта, консервов с червями и кислых ягод в школы и детские сады. Одна столичная школа даже отсудила у компании 1,5 млн рублей за поставки некачественной еды.

После этого пищевой комбинат подал иск к ФБК с требованием удалить ролик, опровергнуть порочащие сведения и выплатить компенсацию. Суд встал на сторону «Московского школьника».

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. С тех пор он пока не пришел в сознание. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.