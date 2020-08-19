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Глава Башкирии допустил выкуп акций «Башсоды» — компания хочет добывать ископаемые на шихане Куштау

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:59

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика может выкупить контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы».

Хабиров, в 2018 году принявший решение о разработке Куштау, рассказал, что власти региона ищут компромисс после протестов тысяч людей против добычи полезных ископаемых. Он повторил, что подготовка к разработке была законной.

Как отмечал первый замминистра промышленности и торговли России Сергей Цыб, если компания прекратит работу, Россия больше не сможет экспортировать кальцинированную соду — ей даже придется импортировать эту продукцию из‑за рубежа. По мнению Хабирова, БСК нужно будет поддерживать, если компания откажется от проекта. Это, с его точки зрения, должен сделать регион, который является акционером «Башсоды».

«Республика тоже акционер, у нас неплохой пакет. И как республика мы должны взять ответственность на себя. Мы готовим предложение. Нам надо забирать предприятие. То есть нам нужно брать контрольный пакет, выкупить у них определенную долю, они останутся, это их решение», — сказал Хабиров.

Он добавил, что руководство республики будет решать судьбу предприятия и управлять им «как местные люди, как люди, понимающие, что здесь происходит». В то же время, по словам Хабирова, переход контрольного пакета акций к региону может привести к уменьшению дивидендов с учетом поисков альтернативных источников сырья.

Основные акционеры БСК сегодня — это Башкирия (38,28%) и компания «Башхим» (57,18%), которую контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

«Сырьевая компания», входящая в «Башсоду», получила право на разработку шихана и добычу известняка на нем до августа 2039 года. Компания собиралась начать работу по добыче ископаемых в ближайшие несколько лет, а в августе на горе начали вырубать лес.

Активисты считают, что работы противозаконны, а вырубка леса и добыча известняка могут привести к уничтожению шихана. Кроме того, может быть нарушена среда редких и исчезающих видов.

15 августа лагерь защитников Куштау разгромили силовики, они применили дубинки, газ и светошумовые гранаты, нескольких протестующих избили. Задержали около 70 активистов. Однако на следующий день у демонстрантов получилось отбить лагерь обратно: на новый митинг против разработки шихана приехали тысячи людей со всей Башкирии. Протестующих поддержали и известные люди — например, Максим Галкин.

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