На горе Куштау в Башкирии начали вырубку леса. Активисты протестуют, Гринпис обратился в прокуратуру

Российское отделение Гринписа обратилось в прокуратуру после того, как на шихане (одиночном холме или сопке. — Прим. ред.) Куштау в Башкортостане началась вырубка деревьев. Лес на горе стала вырубать Башкирская содовая компания — она же незаконно добывает там известняк, сообщает Гринпис.

Отмечается, что жители республики добиваются для шихана статуса особой охраняемой территории, а для многих из них он «имеет сакральное значение». К ним присоединился и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, заявивший, что Куштау необходимо придать статус нацпарка.

Тем не менее в начале августа на горе появились люди в камуфляжной форме, начавшие вырубать лесные массивы и огораживать территорию для дальнейшей добычи известняка. Местные жители 4 августа попытались остановить их и встали на пути спецтехники живым препятствием, а доступ к горе заблокировали собственными машинами, однако техника уехала и попала на площадку с другой стороны.

На Куштау, согласно Лесному кодексу, запрещено вырубать деревья и добывать полезные ископаемые. Однако Башкирская содовая компания в 2019 году получила леса Куштау в аренду от местных властей вместе с лицензией на разработку. Это решение незаконно , уверяют активисты Гринписа.

«Шиханы — уникальные известняковые горы на юге Башкортостана, остатки рифов древних морей. <…> Только на шихане Куштау ученые насчитали более 40 видов животных и растений, занесенных в Красные книги России и Башкортостана. Биологи даже обращались к главе республики с просьбой сохранить Куштау, но и это не помогло. Когда‑то их было четыре — один из них, Шахтау, полностью уничтожили во время добычи известняка», — рассказали о башкирских шиханах в Гринписе.

Как сообщают экоактивисты, добыча известняка на Куштау приведет к полному уничтожению шихана, как это уже случилось с горой Шахтау. Также будет нарушена среда редких и исчезающих видов. Гринпис обратился в Генпрокуратуру и заявил о недопустимости подобных действий.