Глава белорусского ЦИК признала, что видео с Тихановской снято в ее кабинете в присутствии силовиков

Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина в интервью белорусской «Комсомольской правде», что видео с вторым обращением Светланы Тихановской, в котором она просит прекратить протесты, было записано в ее кабинете.

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — сказала Ермошина. По словам главы ЦИК, ролик был записан, когда Тихановская принесла жалобу в Центризбирком.

«Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — сказала Ермошина.