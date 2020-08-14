Глава белорусского ЦИК признала, что видео с Тихановской снято в ее кабинете в присутствии силовиков

Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина в интервью белорусской «Комсомольской правде», что видео с вторым обращением Светланы Тихановской, в котором она просит прекратить протесты, было записано в ее кабинете.
«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — сказала Ермошина. По словам главы ЦИК, ролик был записан, когда Тихановская принесла жалобу в Центризбирком.
«Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — сказала Ермошина.
11 августа Тихановская записала обращение к белорусам, в котором призвала жителей страны не выходить на протесты и не сопротивляться правоохранительным органам. Она заявила, что «народ Беларуси сделал свой выбор».
В 37-секундном ролике было видно, что Тихановская читает речь по бумажке. Однако внимание пользователей соцсетей привлек диван, на котором сидит политик, — похожий заметили у Ермошиной.
Утром 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь. В штабе кандидатки в президенты рассказали, что у нее «не было выбора». Сама Тихановская заявила в своем первом видеообращении, что решение об отъезде приняла самостоятельно и уехала в Литву к детям.
«Я думала, что эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», — заявила она.