Посмотрите клип «Smile» от The Weeknd и покойного Juice WRLD

В сети появился официальный клип на трек «Smile» — совместную работу покойного рэпера Juice Wrld и канадского поп-певца The Weeknd .

Juice WRLD умер 11 декабря от сердечного приступа в аэропорту Чикаго после того, как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР. После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.

В июле вышла первая посмертная пластинка Juice WRLD — «Legends Never Die». Предыдущий альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» увидел свет в марте 2019 года. В том же году, в октябре, Juice вместе с Future выпустил совместный альбом «WRLD on Drugs».