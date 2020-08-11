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Белорусская милиция освободила спецкора «Медузы» Максима Солопова

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:07

Белорусская милиция, которая ранее задержала специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, освободила его. Об этом сообщила «Медуза» со ссылкой на посольство России в Беларуси.

Журналиста отпустили из изолятора на улице Окрестина в Минске и передали сотрудникам российского посольства. Как отмечает издание, в ближайшее время Солопова отвезут на границу России.

При задержании спецкор был избит, у него легкая черепно-мозговая травма — но за медпомощью он обратится уже в Москве. Личные вещи журналисту вернули. Освобождения Солопова в Беларуси добивался адвокат «Правозащиты открытки» Антон Гашинский.

Максима Солопова задержали в ночь на 10 августа в центре Минска во время массовых протестов против итогов выборов президента. С журналистом около двух суток не могли связаться.

«Коммерсант», РБК и «Ведомости» потребовали у белорусских властей отпустить российских журналистов, задержанных в Минске, а также «предоставить полную и исчерпывающую информацию» об их состоянии.

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