Кубанскому священнику запретили служить после критики патриарха Кирилла

Настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в кубанской станице Чамлыкской протоиерея Виктора Рыбалкина отстранили от службы после критики патриарха Кирилла. Об этом сообщает портал «Ахилла» со ссылкой на пресс-службу Армавирской епархии.

«Наша задача, братья и сестры, простая. Не война, не революция — верните православие, какое было до Кирилла, поместный собор Русской церкви. <…> У него команда людей, которые никогда не скажут ничего против. Сказал «фас» — пошли. «В будку» — и замолчали», — заявил Рыбалкин.

В заявлении епархии сказано, что «священнику запрещается ношение рясы, наперсного креста и рукоблагословение». Однако, если отец Виктор принесет публичные извинения, он сможет вернуться к своим обязанностям. По мнению епархии, слова Рыбалкина приводят к «расколу и смуте» и «нарушают церковную дисциплину».

«Открытые медиа», которым удалось поговорить с отцом Виктором, сообщают, что основная претензия священника — уничтожение соборности церкви и подчинение ее патриархом Кириллом. Он также считает, что теперь РПЦ работает по принципу Ватикана, где глава церкви заменил Бога.

Это не единственный случай отстранения от службы священника за последние месяцы. Ранее от служения отстранили схимонаха Сергия, который назвал коронавирус мифом, а вместе с ним еще шестерых священников из захваченного им монастыря. Еще один священнослужитель — отец Иоанн Курмояров из Новосибирска — предстанет перед церковным судом за критику храма Вооруженных сил.