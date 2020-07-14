перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Леся Рябцева обвинила Илью Яшина и его друга в насилии 16:47
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила участников 16:19
Mail.ru Group запустила бесплатный сервис записи видео с виртуальными ведущими 15:55
lizzivanova/Instagram «Аэрофлот» отправил из Шанхая 10 животных, которых ранее отказался брать на вывозной рейс
«Аэрофлот» отправил из Шанхая 10 животных, которых ранее отказался брать на вывозной рейс Обновлено в 15:55
Журналисты написали открытое письмо в поддержку Ивана Сафронова 15:53
Сбербанк начал внутреннюю проверку. Ранее его сотрудников обвинили в домогательствах 15:33
Священникам из монастыря, захваченного схимонахом Сергием, запретили проводить службы 15:31
Героем нового «вДудя» стал телерепортер Андрей Лошак 15:16
Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете. Его вызвали на допрос 14:57
Музей Москвы запустил сбор артефактов и историй о самоизоляции 14:44
Телеканал Дождь/YouTube «Милое чудачество»: журналиста Павла Лобкова обвинили в домогательствах к сотрудникам «Дождя»
«Милое чудачество»: журналиста Павла Лобкова обвинили в домогательствах к сотрудникам «Дождя» 13:57
Послушайте тикток-трек «Choco» от группы «Хлеб» 13:43
Delivery Club и WWF России запустили акцию «Дикая доставка» в поддержку вымирающих видов 13:21
Виктору Бабарико отказали в регистрации на президентских выборах в Беларуси 12:53
Гринпис: на участке Юго-Восточной хорды нашли токсичное загрязнение 12:44
Sotheby’s/YouTube Китайская ваза ушла с молотка за 9 млн долларов. Полвека она простояла дома у пенсионерки
Китайская ваза ушла с молотка за 9 млн долларов. Полвека она простояла дома у пенсионерки 12:20
«Россия 1» обвинила Ефремова в попытке откупиться после аварии. Адвокат актера это отрицает 11:36
«Разрушитель легенд» Грант Имахара умер в возрасте 49 лет 10:56
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом 10:42
Подозреваемым в убийстве Pop Smoke предъявили обвинения 10:13
Отключить рекламу

Священникам из монастыря, захваченного схимонахом Сергием, запретили проводить службы

Семён Гудошников
Сегодня в 15:31

Шестерым священникам из Среднеуральского женского монастыря запретили проводить службы. Об этом заявили в Екатеринбургской епархии, пишет «Интерфакс». Санкции коснулись иерея Сергия Берестова, иеромонаха Иоанна (Иванова), иеромонаха Павла (Тимофеева), иеромонаха Ореста (Платонова) и иеромонаха Алексия (Истомина).

По мнению епархии, клирики сослужили отцу Сергию и «разделили грех», поскольку опальному схимонаху запрещено совершать божественную литургию. Также там сослались на решение церковного суда от 15 июня, в котором сказано, что «сослужение с схиигуменом Сергием (Романовым), если он дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения, повлечет запрещение в священнослужении и самих сослужащих».

Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло заявил, что любой священник, который совершит службу, проводимую Сергием, попадет под запрет в священнослужении.

Ранее РПЦ лишила Сергия церковного сана, признав виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил. После этого из схиигумена он стал схимонахом.

В разгар пандемии коронавируса Сергий назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов он проклял, как и весь их род. После этого священник захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления игуменью Варвару.

В конце июня снимать фильм о схимонахе Сергие приехала в Среднеуральский монастырь Ксения Собчак со своей съемочной группой. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в обители. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
биография
Игры разумов
Мел Гибсон и Шон Пенн работают над словарем английского языка
рок
«Live & Drive»: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
РПЦ
Люди
Ксения Собчак
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить