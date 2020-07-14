Священникам из монастыря, захваченного схимонахом Сергием, запретили проводить службы

Шестерым священникам из Среднеуральского женского монастыря запретили проводить службы. Об этом заявили в Екатеринбургской епархии, пишет «Интерфакс». Санкции коснулись иерея Сергия Берестова, иеромонаха Иоанна (Иванова), иеромонаха Павла (Тимофеева), иеромонаха Ореста (Платонова) и иеромонаха Алексия (Истомина).

По мнению епархии, клирики сослужили отцу Сергию и «разделили грех», поскольку опальному схимонаху запрещено совершать божественную литургию. Также там сослались на решение церковного суда от 15 июня, в котором сказано, что «сослужение с схиигуменом Сергием (Романовым), если он дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения, повлечет запрещение в священнослужении и самих сослужащих».

Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло заявил, что любой священник, который совершит службу, проводимую Сергием, попадет под запрет в священнослужении.

Ранее РПЦ лишила Сергия церковного сана, признав виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил. После этого из схиигумена он стал схимонахом.

В разгар пандемии коронавируса Сергий назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов он проклял, как и весь их род. После этого священник захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления игуменью Варвару.

В конце июня снимать фильм о схимонахе Сергие приехала в Среднеуральский монастырь Ксения Собчак со своей съемочной группой. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в обители. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру.