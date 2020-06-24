«Языческое капище»: священник предстанет перед церковным судом за критику храма Вооруженных сил

Новосибирский священник Иоанн Курмояров предстанет перед церковным судом за критику храма Вооруженных сил. Об этом иеромонах сообщил в фейсбуке. Ранее он назвал храм Минобороны языческим капищем.

«Ну вот уже и запретили в служении. Быстро работают. И это за то, что священник возмутился присутствием советской символики и храме, и фуражки Гитлера в качестве «реликвии», — написал священнослужитель.

Он отметил, что раскритиковал храм Вооруженных сил в фейсбуке, «для десятка друзей». «Ну и кто теперь скажет, что в нас нет цензуры и преследования инакомыслящих?», — спросил Курмояров.

Священник не собирается удалять свое скандальное высказывание. 15 июня он написал, что христианский храм не может быть построен в чистом поле, поскольку у храма должна быть община.

«Это еще один пример того, как православие превращается в банальное язычество, со своими капищами, небесными покровителями, иконами родов войск, храмами по профессиональной принадлежности», — написал он.

За это Новосибирский митрополит запретил священника в служении на два месяца, назвав его поведение «недостойным».

Ранее от служения также отстранили свердловского схиигумена Сергия, который назвал коронавирус мифом. В ответ священнослужитель потребовал, чтобы патриарх сложил полномочия.