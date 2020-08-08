Forbes опубликовал 10 самых популярных сериалов Netflix этого лета

Издание Forbes проанализировало рейтинги сериалов, которые транслирует стриминговый сервис Netflix, и опубликовало топ-10 самых популярных шоу этого лет.

Самым успешным сериалом лета 2020 года стало документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны», рассказывающее о различных нераскрытых преступлениях. Оригинальная программа выходила на телевидении с 1987 по 2010 год — в 2020 году Netflix вновь запустил культовый сериал.