Forbes опубликовал 10 самых популярных сериалов Netflix этого лета

Издание Forbes проанализировало рейтинги сериалов, которые транслирует стриминговый сервис Netflix, и опубликовало топ-10 самых популярных шоу этого лет.
Самым успешным сериалом лета 2020 года стало документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны», рассказывающее о различных нераскрытых преступлениях. Оригинальная программа выходила на телевидении с 1987 по 2010 год — в 2020 году Netflix вновь запустил культовый сериал.
Второе место в рейтинге заняло игровое реалити-шоу «Пол — это лава». Третья позиция оказалась занята премьерным сезоном сериала «Проклятая», главную роль в котором исполнила звезда «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд.
Также в список вошли документальный сериал о легенде баскетбола Майкле Джордане «Последний танец», travel-шоу актера Зака Эфрона «Down to Earth», фантастический сериал «Тайный орден», приключенческая драма «Монахиня-воин», мультфильм «Avatar: The Last Airbender», драмеди «Бесстыжие» и ситком «Офис».
Ранее Variety называло самые популярные сериалы Netflix за всю историю существования сервиса, а сама стриминговая платформа впервые опубликовала топ-10 самых популярных фильмов.