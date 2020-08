Forbes опубликовал 10 самых популярных сериалов Netflix этого лета

Второе место в рейтинге заняло игровое реалити-шоу «Пол — это лава». Третья позиция оказалась занята премьерным сезоном сериала «Проклятая», главную роль в котором исполнила звезда «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд.

Также в список вошли документальный сериал о легенде баскетбола Майкле Джордане «Последний танец», travel-шоу актера Зака Эфрона «Down to Earth», фантастический сериал «Тайный орден», приключенческая драма «Монахиня-воин», мультфильм «Avatar: The Last Airbender», драмеди «Бесстыжие» и ситком «Офис».

Ранее Variety называло самые популярные сериалы Netflix за всю историю существования сервиса, а сама стриминговая платформа впервые опубликовала топ-10 самых популярных фильмов.