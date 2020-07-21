Издание Variety назвало самые популярные сериалы Netflix. При подсчете просмотр учитывался, если пользователь посмотрел хотя бы две минуты сериала.

Лидером рейтинга стал первый сезон «Ведьмака» — экранизации серии романов Анджея Сапковского. У него 76 млн зрителей. На втором месте — четвертый сезон испанского сериала «Бумажный дом», а на третьем — документальный «Король тигров».

В топ-11 также вошли сериалы «Ты», «Я никогда не…», «Космические войска», «Озарк» и «Корона», а также реалити-шоу «Испытание соблазном», «Пол — это лава» и «Слепая любовь».

По другой схеме подсчета, если учитывать зрителей, посмотревших сериал как минимум на 70%, самыми популярными стали третий сезон «Очень странных дел», первый сезон «Академии «Амбрелла» и третий сезон «Бумажного дома». В этот же рейтинг попали «Половое воспитание», «Невероятное», «Мертв для меня», «Элита» и некоторые другие.

Ранее стали известны самые популярные фильмы Netflix.