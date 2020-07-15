Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Netflix впервые опубликовал топ-10 своих самых популярных фильмов, пишет Bloomberg. Все эти фильмы вышли с 2018 по 2020 год.

Больше всего зрителей (99 млн домохозяйств), по данным Netflix, посмотрели боевик «Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом. В тройку также вошли «Птичий короб» и «Правосудие Спенсера».

За ними идут «Призрачная шестерка», «Загадочное убийство», «Ирландец», «Тройная граница», «Не та девушка», «Платформа» и «Идеальное свидание».

Сегодня вышел трейлер очередного фильма Netflix — «Проект «Сила». Он расскажет о том, как в Новом Орлеане появились таблетки, после приема которых люди на пять минут получают суперспособности.