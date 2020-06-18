В сети появился первый трейлер сериала «Проклятая»

Главной героиней истории станет Ниму — девочка-подросток, которая знакомится с Артуром. Ее сыграет актриса Кэтрин Лэнгфорд, известная по сериалу «13 причин почему». Персонажу Лэнгфорд предстоит встретиться с Красными паладинами и их королем Утером и организовать против них восстание.

Первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая» появился в сети. Сериал представляет собой переосмысление мифов о короле Артуре.

Помимо Лэнгфорд, в фильме сыграют Себастьян Арместо и Шалом Брюн-Фрэнклин. Поставят эпизоды сразу несколько режиссеров, среди которых Джон Ист, Дэниэл Неттхейм и Зетна Фуэнтес.

«Проклятая» — это экранизация одноименного иллюстрированного романа Фрэнка Миллера и Тома Вилера. Авторы сами напишут сценарий к сериалу. Его премьера пройдет на Netflix 17 июля.

Последний сезон сериала «13 причин почему» вышел на Netflix в июне. Он стал финальным для американской подростковой драмы. Посмотреть трейлер к нему можно здесь.