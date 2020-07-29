«Белта»: в Минске задержаны 33 российских наемника ЧВК «Вагнер»

В ночь на 29 июля в Минске были задержаны 33 наемника российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает государственное агентство «Белта» со ссылкой на правоохранительные органы.

Всего, по данным белорусских правоохранителей, в страну приехали более 200 боевиков. Якобы для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Агентство сообщает, что задержанные бойцы оказались в Минске в ночь на 25 июля и заселились в одну из гостиниц.

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари: спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания», — пишет «Белта» со ссылкой на администрацию санатория.