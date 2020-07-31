С 1 августа из трех российских городов возобновляются международные рейсы в Стамбул. Мы выбрали десять «мест силы» в городе, от популярных до малоизвестных, которые стоит посетить в путешествии по столице Турции.

Голубая мечеть

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Мечеть Султанахмет получила название Голубая мечеть из‑за голубоватого оттенка керамических изразцов ручной работы, которыми украшен внутренний интерьер. Это одна из важнейших мечетей Стамбула, в которой проводятся богослужения, однако прийти и просто полюбоваться местом может любой желающий. Султанахмет — известный и популярный памятник архитектуры, поэтому здесь всегда много туристов. Потолпиться (конечно, с соблюдением социальной дистанции) среди них все же стоит, поскольку увидеть такое оригинальное убранство и архитектуру можно лишь там.

Стамбульский музей современного искусства

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Истанбул-Модерн — крупнейший частный музей современного искусства на территории Турции. Он расположен в помещении бывшего портового склада; верхний этаж занимает постоянная экспозиция, а нижний функционирует как пространство для временных выставок и кинотеатр. В коллекции музея преобладают ключевые турецкие художники XX и XXI веков, но вместе с этим музей хранит работы международных арт-звезд, например Тони Крэгга или Джулиана Опи.

Музей мозаик Большого дворца

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Большой дворец Константинополя был символом богатства и процветания Византийской империи и ее сердцем — его украшения из мрамора и мозаики славились на весь мир. Строительство дворца началось в IV веке. Здание пережило множество событий, но время и бедствия разрушили дворец почти полностью — его руины археологи обнаружили лишь сто лет назад. Тогда же были найдены мозаики, некогда украшавшие стены и перестили дворцовых сооружений. Сейчас на месте императорского дворца возвели музей, в котором любой желающий может увидеть эти уникальные произведения.

Цистерна Базилика

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Цистерна Базилика — это одно из сохранившихся подземных водохранилищ Константинополя, внешне схожее с дворцовым комплексом. Цистерна, что в переводе с греческого означает «водохранилище», была построена в 532 году. Ее потолок поддерживают более трехсот колонн, позаимствованных из античных храмов, поэтому колонны различаются внешним видом и типом мрамора, а основания двух колонн высечены в форме головы Медузы горгоны. Общая аура места — таинственная и загадочная, а рассеянный свет и подземное расположение добавляют Цистерне мистицизма.

Собор Святой Софии

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Айя-София — место в Стамбуле, где всегда есть туристы, которых надо терпеть, но пропустить его нельзя. До строительства Собора Святого Петра это здание было самым большим христианским храмом в мире. Ему почти полторы тысячи лет, а архитектура и интерьеры здания сохранились в идеальном состоянии. С 1935 года оно функционировало как музей, а буквально неделю назад ему вернули статус действующей мечети — это вызвало серьезные споры, продолжающиеся до сих пор. Неясно, как именно теперь будет функционировать собор, но стамбульские власти обещают, что вход будет таким же свободным, как и ранее. Христианский мир и ислам здесь причудливо дополняют друг друга, создавая уникальность этого места в самом центре города.

Гранд-Базар

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Знаменитый крытый рынок в Стамбуле Гранд-Базар считается одним из крупнейших рынков все мира — его площадь составляет порядка 31 000 квадратных метров, на которой расположено более 5000 торговых точек. 66 улиц внутри рынка соединяют вместе продавцов ювелирных украшений, ковров, сувениров, антиквариата и текстиля. Местные жители здесь ничего не покупают — Гранд-Базар, скорее, культурная достопримечательность для туристов, насчитывающая долгую и богатую историю.

Египетский базар

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Египетский базар — это огромная постройка XVII века, пережившая несколько пожаров и землетрясений, а свое название базар получил из‑за того, что перевозившие специи корабли следовали через Египет. Здание состоит из шести смежных галерей, по форме напоминающих букву Г. Когда‑то постройка принадлежала к комплексу Новой мечети, но сегодня это второй по величине рынок Стамбула, на котором продаются сладости, пряности и блюда локальной кухни.

Подземная мечеть Санджаклар

Здание построенной в 2011 году мечети кажется непримечательным — каменная стена и высокая прямоугольная башня. Однако это первая современная мечеть, возведенная под землей, а внутреннее убранство этого сооружения представляет собой причудливое сочетание османских традиций и модернистских стилистических приемов. Мечеть спроектировал турецкий архитектор Эмре Аролат, он вдохновлялся ландшафтами региона. В здании также находится библиотека — оно работает и как религиозный центр, и как место культурного досуга.

Музей невинности

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Музей невинности — достопримечательность Стамбула на грани реальности и вымысла. Идея открытия музея принадлежит Орхану Памуку и связана с одноименной книгой писателя; по его задумке, музей повседневных вещей должен был открыться в один день с выходом романа-каталога. Роман «Музей невинности» вышел в 2008 году, а музей открылся четырьмя годами позднее, однако не утратил своей значимости. Экспозиция состоит из множества мелких вещиц, каждая из которых рассказывает историю, а музейные стенды соответствуют 83 главам романа. Одноразовый билет в музей можно приобрести не только на входе, но и взять со страниц книги — ищите в последней главе.

Музей энергии

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Музей энергии в Стамбуле создан на месте первой теплоэлектростанции в Османской империи — до 1983 года она была единственным источником электричества в городе. На рубеже веков здание перестроили, и сейчас на месте станции находится выставочный комплекс. Основная экспозиция музея — бывшая индустриальная часть помещения, в которой сохранилась часть турбин, а на экскурсии рассказывают о тонкостях городского электроснабжения. Прилегающая к экспозиции часть здания превратилась в музей современного искусства с кинотеатром, в котором часто проходят бесплатные показы.