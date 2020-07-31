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Губернатор Александр Беглов: в закон о «наливайках» внесут изменения

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:13

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» назвал принятие закона о «наливайках» «поспешностью отдельных депутатов». Он пообещал, что в закон в ближайшее время внесут изменения.

«Наши бары в центральной части города — наша городская фишка. Туда собирались люди пообщаться, бары — это ведь не только алкоголь, но и безалкогольные напитки. И не нам эту культуру прекращать. Депутаты поторопились», — сказал Беглов.

По его мнению, нужно разрешить вопрос и в интересах жителей, и в интересах бизнеса.

Ранее губернатор подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в заведениях, находящихся в жилых домах, с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров.

Формально закон направлен против так называемых «наливаек», но ставит под запрет существование более сотни авторских баров Петербурга. Среди них «Терминал», Redrum, Bukowski, «Хроники», «Стирка 40°» и многие другие. «Афиша Daily» разговаривала с владельцами и сотрудниками петербургских баров, оказавшихся на грани закрытия.

На прошлой неделе горожане вышли на Невский проспект со свечами в бокалах в знак поддержки маленьких баров, которым грозит закрытие из‑за нового закона.

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