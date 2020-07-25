Петербуржцы с свечами в бокалах вышли на Невский поддержать маленькие бары, которым грозит закрытие

В Петербурге 24 июля в районе Невского проспекта состоялась акция в поддержку небольших баров, которым грозит закрытие. Об этом пишет «Фонтанка».

На акцию собрались около 50 человек. Они вышли с воздушными шарами, свечами в бокалах и стикерами «Теряем культуру» на Малую Садовую улицу. В конце акции собравшиеся выстроились в шеренгу вдоль Невского проспекта. Полиция не вмешивалась в демонстрацию.

«Надо же, за пикеты до сих пор регулярно винтят, а тут менты мимо проехали и даже не сказали: «Граждане, не мешайте проходу», — рассказала в твиттере участница акции Дарья Фирсова.