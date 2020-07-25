Петербуржцы с свечами в бокалах вышли на Невский поддержать маленькие бары, которым грозит закрытие

В Петербурге 24 июля в районе Невского проспекта состоялась акция в поддержку небольших баров, которым грозит закрытие. Об этом пишет «Фонтанка».
На акцию собрались около 50 человек. Они вышли с воздушными шарами, свечами в бокалах и стикерами «Теряем культуру» на Малую Садовую улицу. В конце акции собравшиеся выстроились в шеренгу вдоль Невского проспекта. Полиция не вмешивалась в демонстрацию.
«Надо же, за пикеты до сих пор регулярно винтят, а тут менты мимо проехали и даже не сказали: «Граждане, не мешайте проходу», — рассказала в твиттере участница акции Дарья Фирсова.
Выйти на акцию жителей города призвало общественное движение «Весна» совместно с Либертарианской партией. Оно же запустило тег #ТеряемКультуру. «Сейчас петербуржцы могут потерять более 80-и лучших мест города. Призываем вас не стоять в стороне, пока государство рушит нашу культуру», — говорилось в паблике «Весны» в «ВКонтакте».
23 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в барах и кафе с залами менее 50 квадратных метров. Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.
Закон вызвал критику как со стороны петербуржцев, так и предпринимателей. Формально он направлен против так называемых «наливаек», но ставит под запрет существование более сотни авторских баров Петербурга. Среди них «Терминал», Redrum, Bukowski, «Хроники», «Стирка 40°» и многие другие. «Афиша Daily» разговаривала с владельцами и сотрудниками петербургских баров, оказавшихся на грани закрытия.