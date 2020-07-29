Ефремов сперва признал вину за смертельное ДТП, а потом отказался

Актер Михаил Ефремов, устроивший пьяное ДТП со смертельным исходом, отказался взять вину за аварию. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела», — заявил Добровинский. Адвокат Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Он добавил, что позиция защиты будет подробно представлена в суде.

Другой адвокат потерпевших Татьяна Головкина заявила, что Ефремов не предлагал денежную компенсацию семье погибшего в аварии Сергея Захарова.

Предварительное слушание по делу Ефремова должно было пройти 29 июля в Пресненском суде, однако из‑за неявки адвокатов обвиняемого его перенесли на следующий день.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. На актера завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Через пять дней после аварии Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей Сергея Захарова и заверил, что не будет включать связи, чтобы отмазаться.