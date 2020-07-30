Иван Сафронов сдал тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат

Экс-журналист Иван Сафронов, арестованный по делу о госизмене, сдал тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марины Литвинович.

«Иван Сафронов по-прежнему находится в изоляторе с подозрением на коронавирус. Пришел его первый анализ, он отрицательный. Сейчас ждут второго, он будет готов через два дня», — заявила Литвинович.

О том, что у Сафронова может быть коронавирус, стало известно 28 июля. Тогда же адвокат бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» сообщил, что Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину, но он отказался.

Независимое объединение юристов и журналистов «Команда 29» ранее начало сбор средств в поддержку Сафронова, чтобы оказать юридическую помощь, обеспечить экспертизы и сделать разбирательство максимально прозрачным.

Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).