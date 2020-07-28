Обвиненного в госизмене Ивана Сафронова изолировали в СИЗО. У него подозрение на коронавирус

Арестованного по делу о госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста Ивана Сафронова изолировали в столичном СИЗО «Лефортово» из‑за подозрения на коронавирус, сообщил ТАСС.

У него взяли тест на коронавирус. Когда будут готовы результаты теста, не сообщается. Сафронов будет оставаться под стражей до 6 сентября.

Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче через чешскую разведку спецслужбам НАТО сведений, относящихся к государственной тайне. Данные были якобы переданы в 2017 году и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

По словам адвоката, ФСБ получила информацию о передаче Сафроновым сведений, относящихся к гостайне, от генерала Службы внешней разведки. Его имя не раскрывается.