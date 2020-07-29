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«Команда 29» начала сбор денег в поддержку Ивана Сафронова

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:23

Независимое объединение юристов и журналистов «Команда 29» начало сбор денег в поддержку Ивана Сафронова. Сбор средств начался на краудфандинг-платформе Planeta.ru.

Авторы инициативы заявили, что против Сафронова возбудили уголовное дело, не предоставив доказательств его вины. Они отметили, что знакомые с Сафроновым люди «и на секунду не могут допустить, что он мог совершить то, в чем его обвиняют», а «Команда 29» хочет сделать разбирательство максимально прозрачным.

«Мы хотим придать это огласке и понимаем, что впереди большие траты: на юридическую помощь, многочисленные экспертизы, на производство информационных материалов, ведение коммуникационной кампании и прочих издержек, с которыми связано ведение дела в публичном поле», — говорится в описании к сбору средств.

Вчера стало известно, что Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину, но он отказался. За сделку экс-журналисту обещали назначить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).

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