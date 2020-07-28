WSJ: Facebook предложил блогерам за деньги перейти из TikTok на их новую платформу

Facebook, который владеет платформой Instagram, предложил блогерам с многомиллионной аудиторией перейти на свой новый сервис Instagram Reels за «сотни тысяч долларов». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Представитель Instagram Cарисса Троуэр подтвердила, что руководство компании обращалось к ряду популярных блогеров для привлечения их аудитории на новую платформу. Однако она ничего не рассказала о конкретных предложениях и о том, с блогерами какого сервиса они обращались.

По мнению WSJ, подобный шаг доказывает, что «Reels» намерен стать прямым конкурентом TikTok. Руководство китайской соцсети уже объявило о создании фонда в размере 200 млн. долларов для поддержки своих пользователей. Он должен помочь сервису справится с давлением конкурентов.

В августе Reels запустят в 50 странах, включая США. Функция появится в Instagram и позволит снимать короткие видео под музыку из каталога.

Недавно власти США заявили, что планируют заблокировать TikTok на территории страны из‑за скрытого сбора данных приложением. Тем не менее популярность TikTok продолжает расти — только за апрель компания заработала на покупках внутри приложения 78 млн долларов — в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю соцсеть выбилась в мировые лидеры.