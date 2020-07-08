Администрация США намерена заблокировать TikTok

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил намерение американской администрации заблокировать китайское приложение TikTok. В интервью Fox News Пенс сказал, что США «продолжат занимать твердую позицию» против любых угроз национальной безопасности со стороны Китая. Одной из таких угроз в администрации Штатов считают китайские технологические компании, такие как Huawei и TikTok, а также их продукцию.

Озабоченность у американских законодателей вызвала обработка данных пользователей TikTok. По их словам, китайские компании по закону обязаны «сотрудничать с разведкой, контролируемой коммунистической партией КНР». В TikTok отрицают передачу данных пользователей китайскому правительству.

Ранее о намерении заблокировать TikTok заявил госсекретарь Майк Помпео. «Что касается китайских приложений для мобильных телефонов, я могу вас заверить, что США примут меры в отношении этого. Я не хочу опережать президента, но это мы сейчас рассматриваем», — сказал он.

На прошлой неделе заблокировать TikTok и другие популярные китайские приложения, такие как WeChat, решило правительство Индии. Это произошло после конфликта на границе между китайскими и индийскими военными, в результате которого 20 солдат вооруженных сил Индии погибли. В правительстве страны запрет приложений объяснили тем, что они наносят ущерб суверенитету и целостности Индии. В TikTok ответили, что соблюдают все требования конфиденциальности и не передают никакие данные властям КНР.