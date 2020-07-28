Гуаданьино, Лав Диас и Кончаловский: 77-й Венецианский кинофестиваль объявил программу

77-й Венецианский кинофестиваль, который пройдет со 2 по 12 сентября на острове Лидо, объявил свою программу. Об этом сообщает издание Deadline.

В основной конкурс попали такие фильмы, как «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского (лента расскажет о «Новочеркасском расстреле» в 1972 году), «Новый порядок» Мишеля Франко и «Страна кочевницы» китайской режиссерки Хлои Чжао. Во внеконкурсных программах можно увидеть Genus Pan Лава Диаса, «Мейнстрим» Джии Копполы, «Спортивную жизнь» Абеля Феррары, «Мандибулы» Квентина Дюпье, «Сальвадор — башмачник снов» Луки Гуаданьино, «Любовь за любовью» Энн Хуэй, «Hopper/Welles» Орсона Уэллса и другие картины.

В рамках конкурса авторского кино Venice Days (Giornate degli Autori) на кинофестивале покажут фильм «Конференция» Ивана И.Твердовского. Он расскажет о последствиях теракта в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.

Президентом жюри в этом году станет актриса Кейт Бланшетт. Вместе с ней выбирать победителей будут Хидэо Кодзима, режиссер-документалист Асиф Кападиа и глава Lucid Dreams Productions Селин Трикар. Подробнее о жюри на конкурсе можно прочитать здесь.

В июле Венецианский кинофестиваль объявил о сокращении числа кинолент, которые поучаствуют в грядущем смотре. Такое решение было принято в связи с «чрезвычайной ситуацией с COVID-19». Тем не менее внеконкурсная программа, а также главный конкурс кинофестиваля «Горизонты» пройдут в традиционном формате — в кинотеатрах, где они традиционно проводились на острове Лидо, уверяли организаторы. Конкурс Venezia Virtual Reality, правда, пройдет полностью онлайн, а не на острове Лазаретто Веккьо.