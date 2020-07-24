Фильм «Конференция» Ивана И.Твердовского вошел в программу Венецианского кинофестиваля

Картина «Конференция» режиссера Ивана И.Твердовского вошла в программу Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Фильм покажут в рамках конкурса авторского кино Venice Days (Giornate degli Autori). «Конференция» рассказывает о последствиях теракта в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Через 17 лет после трагедии главная героиня — Наталья — приезжает из монастыря, в котором живет, в Москву на вечер памяти жертв теракта. Вспоминая те события, женщине открываются страшные подробности ее личной истории.
В фильме снялись Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Олег Феоктистов, Ян Цапник, Александр Семчев и другие.
77-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября. Жюри возглавит Кейт Бланшетт.