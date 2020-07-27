Гейм-дизайнер Хидео Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль объявил жюри основного конкурса и дополнительных секций. Победителей в программе VR-фильмов будет выбирать японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Death Stranding). К нему присоединятся режиссер Асиф Кападиа (документальный фильм «Эми» об Эми Уайнхаус) и глава Lucid Dreams Productions Селин Трикар.

В жюри основного конкурса, помимо Кейт Бланшетт во главе, вошли режиссеры Джоанна Хогг («Сувенир»), Кристиан Петцольд («Ундина») и Кристи Пую («Сьераневада»), а также сценаристка Вероника Франц (трилогия «Рай» Ульриха Зайдля), актриса Людивин Санье («Новый Папа») и писатель Никола Ладжиола.

Секцию «Горизонты» возглавит режиссер Клер Дени, а программу дебютных фильмов — режиссер Клаудио Джованнези.

Недавно стало известно, что фильм «Конференция» Ивана И.Твердовского вошел в программу Венецианского кинофестиваля. Картина рассказывает о последствиях теракта в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.

77-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября.