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Венецианский кинофестиваль сократил программу из‑за пандемии

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:17

Венецианский кинофестиваль объявил о сокращении числа кинолент, которые поучаствуют в грядущем смотре. Часть программ перейдет в онлайн или на другие площадки, сообщает «Интерфакс».

«Предстоящий Mostra del Cinema, запланированный на 2–12 сентября, пройдет с некоторыми изменениями, которые стали необходимы в соответствии с санитарными протоколами, введенными в связи с чрезвычайной ситуацией с COVID-19. В целях соблюдения обязательных мер, необходимых для обеспечения безопасности участников (в первую очередь благодаря социальному дистанцированию), общее количество фильмов в официальном отборе будет сокращено, хотя и ненамного», — рассказали организаторы кинофестиваля.

Внеконкурсная программа, а также главный конкурс кинофестиваля «Горизонты» пройдут в традиционном формате — в кинотеатрах, где они традиционно проводились на Лидо. Конкурс Venezia Virtual Reality пройдет полностью онлайн, а не на острове Лазаретто Веккьо.

Секция «Venezia Classici» («Венецианская классика»), в рамках которой показывают отреставрированные фильмы, состоится с 25 по 31 августа в городе Эмилиан. Она пройдет в рамках программы «Il Cinema Ritrovato», которую проводит Cineteca di Bologna. Сами организаторы называют это «беспрецедентным решением чрезвычайной ситуации».

Венецианский кинофестиваль решил отказаться от секции «Sconfini», чтобы обеспечить максимальное количество мест для повторных показов фильмов основных разделов. Вручение наград 77-го Венецианского кинофестиваля состоится 12 сентября. Жюри возглавит актриса Кейт Бланшетт.

В мае губернатор Венеции Лука Дзайя подтвердил, что кинофестиваль пройдет 2–12 сентября. Для его организации будут приняты особые меры безопасности.

Прошлый кинофестиваль в Венеции прошел в сентябре 2019 года, его триумфатором стал «Джокер» Тодда Филлипса. Видеоитоги фестиваля от «Афиши Daily» вы можете посмотреть здесь.

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