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В парке искусств «Музеон» откроется летний кинотеатр Москино

Анастасия Цой
Сегодня в 17:24

В парке искусств «Музеон» 1 августа откроется летний кинотеатр Москино. Он станет первой постоянной летней площадкой компании, рассказали «Афише Daily».

В репертуаре кинотеатра, который получил название «Москино Музеон», будут новинки проката, авторское кино, фестивальные премьеры и классика мирового кинематографа. Все показы будут проходить на языке оригинала с русскими субтитрами. Также запланирована образовательная программа: встречи с кинокритиками и режиссерами, лекции и мастер-классы о кино.

Фильмом открытия станет «Фея» Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли. Нашу рецензию на эту картину можно прочитать здесь.

2 августа в летнем кинотеатре стартует Beat Film Festival. Вчера фестиваль объявил полную программу и расписание. В этом году покажут концерт-хеппенинг Макса Рихтера, фильм о коммуне рэперов, картину от исландского композитора Йохана Йоханнссона и многое другое.

Кроме того, в первые недели после открытия в «Москино Музеон» будут идти лента Роя Андерссона «О бесконечности», научно-фантастический фильм о последних днях человечества с закадровым голосом Тильды Суинтон «Последние и первые люди», экранизация романа нобелевского лауреата Джона Кутзее «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном, «Эмма» по роману Джейн Остин с Аней Тейлор-Джой и «Начало» Кристофера Нолана.

Уточняется, что кинотеатр рассчитан на 300 посадочных мест, но в период пандемии коронавируса их количество ограничат 110-ю. Зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию.

1 августа также заработают обычные кинотеатры Москино и летний кинотеатр музея «Гараж». Первые покажут ретроспективы Андрея Тарковского и Георгия Данелии, а второй откроется российскими премьерами фильмов «Дни» Цай Минляна и «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су. Подробные программы можно посмотреть здесь и здесь.

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