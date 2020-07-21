С 1 августа начнет работать летний кинотеатр музея «Гараж»

Летний кинотеатр музея современного искусства «Гараж» начнет работу 1 августа. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музея.

В программе открытия — российские премьеры фильмов «Дни» Цая Минляна и «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су, а также московская премьера картины «Мартин Иден» Пьетро Марчелло. Посмотреть расписание и купить билеты можно здесь.

«В созерцательных «Днях» Цай Минлян нащупывает новый визуальный язык, существующий уже по ту сторону кино и современного искусства. В «Мартине Идене» Пьетро Марчелло обращается к классическому кино XX века, обнаруживая в нем нерастраченную чувственность. А Хон Сан Су в «Женщине, которая убежала» подтверждает, что он является редким и едва ли не единственным сегодня автором, у которого нет и не может быть подражателей», — говорит куратор кинопрограммы Евгений Гусятинский.

Показы будут проходить в новом павильоне кинотеатра Garage Screen, построенном по проекту ереванской архитектурной студии snkh. Кроме нового павильона, в этом году — три новые рубрики в программе.

Первая — «Серебряные копии» — состоит из картин, созданных в аналоговую эпоху и предназначенных для проекции с пленки. Вторая рубрика, которая называется «Счастливые часы», представит авторское кино, выходящее за рамки стандартной длительности и непосредственно работающее с визуализацией времени. Рубрика «Один раз увидеть» — это серия уникальных и, как правило, единственных показов новых фильмов, большая часть которых не выйдет в российский прокат и которые можно будет посмотреть только в Garage Screen.

Также «Гараж» проведет серию совместных показов с фестивалем Beat Film Festival, Московским международным фестивалем экспериментального кино MIEFF и онлайн-изданием The Blueprint.

В прошлом году проект кинотеатра Garage Screen стал одним из победителей премии для молодых архитекторов ArchDaily & Strelka.