перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России предложили отменить право на тайну переписки и телефонных разговоров 18:26
Пресс-материалы Кинотеатры Москино возобновят работу 1 августа
Кинотеатры Москино возобновят работу 1 августа 17:40
Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году 17:12
В московском метро появится система распознавания лиц 16:45
Red Bull может закрыть все музыкальные проекты 16:35
С 1 августа начнет работать летний кинотеатр музея «Гараж» 15:58
dropbled/Instagram Экс-фанатка обвинила в приставаниях лидера «Пошлой Молли»
Экс-фанатка обвинила в приставаниях лидера «Пошлой Молли» 15:41
Грета Тунберг получила премию в миллион евро. Она пожертвует ее фондам по защите окружающей среды 15:14
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней 14:39
Бизнес призвал Беглова открыть торговые центры, «если он мужик». Губернатор поручил решить вопрос Обновлено в 13:39
Белые медведи могут исчезнуть к 2100 году из‑за глобального потепления 13:33
Ross Parmly/Unsplash Международные рейсы могут разрешить только из шести российских городов
Международные рейсы могут разрешить только из шести российских городов 11:51
В России вновь выявили менее 6000 новых случаев коронавируса за сутки 11:08
Илон Маск поднялся на пятую строчку богатейших людей мира 10:50
Костюм из «Космической одиссеи» ушел с молотка за 370 тыс. долларов 10:07
Канье Уэст заявил, что его новый альбом «Donda» выйдет 24 июля 9:21
CDC/Unsplash В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса
В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса 8:57
Выход фильма Кристофера Нолана «Довод» отложен на неопределенный срок 4:01
В Великобритании растут продажи аудиокассет 3:21
Роскомнадзор потребовал, чтобы «Такие дела» удалили статью о епископе Череповецком Флавиане 2:52
Отключить рекламу

Кинотеатры Москино возобновят работу 1 августа

Анастасия Цой
Сегодня в 17:40

Кинотеатры Москино возобновят работу 1 августа, сообщили «Афише Daily». Билеты на сеансы можно купить на сайте и в мобильном приложении.

«Кинотеатры Москино приостановили работу 17 марта, уже больше четырех месяцев назад. Мы готовы к открытию и с нетерпением ждем первых зрителей. Тех, кто сильнее всех скучал по кино на большом экране, приглашаем на ночные сеансы, которые пройдут уже с пятницы на субботу после полуночи», — рассказала генеральный директор Москино Светлана Максимченко.

В первые недели после открытия в кинотеатрах можно будет посмотреть экранизацию Джона Максвелла Кутзее «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном, триллер «Неистовый» с Расселом Кроу, фильм «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом, а также «Эмму» по роману Джейн Остин с Аней Тейлор-Джой.

Кроме того, выйдут «О бесконечности» Роя Андерссона и фильм о последних днях человечества с закадровым голосом Тильды Суинтон «Последние и первые люди». Можно будет посмотреть и российские фильмы: «Фею» Анны Меликян и комедию «Хэппи-энд».

В августе будут показывать не только премьеры, но и фильмы, которые уже выходили в прокат: «Тайную жизнь» Терренса Малика, «Джентльменов» Гая Ричи, а также четыре отреставрированные картины Чарли Чаплина («Малыш», «Великий диктатор», «Новые времена» и «Огни большого города»).

В кинотеатрах «Факел», «Звезда», «Юность» и «Салют» пройдет ретроспектива Андрея Тарковского. Будут и еще две ретроспективы: первая приурочена к 75-летию актрисы Екатерины Васильевой, вторая — к 90-летию со дня рождения режиссера Георгия Данелия.

3, 4 и 5 августа в кинотеатре «Космос» пройдут бесплатные показы фильмов-победителей международного конкурса короткометражных фильмов Moscow Shorts. С 1 августа стартует новый сезон проекта «Экскурсии с кино», организованный совместно с «Москва глазами инженера». Желающие не только прогуляются по районам города вместе с гидом, но и посмотрят на большом экране уникальные кадры кинохроники, запечатлевшие архитектуру и быт прежней Москвы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: «Нейромонах Феофан», Anacondaz
Парковка с «древнерусским» драм-н-бейсом и юмористическим рэп-роком
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
поп
Zero People (онлайн-трансляция)
Поэтичные фортепианные баллады от лидера «Animal ДжаZ»
триллер
Иллюзия обмана
Банда магов грабит банки
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Джон Кутзее
Джон Максвелл
Джонни Депп
Роберт Паттинсон
Рассел Кроу
Дэниел Рэдклифф
Анна Меликян
Терренс Малик
Чарли Чаплин
Андрей Тарковский
Екатерина Васильева
Георгий Данелия
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить