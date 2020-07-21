Кинотеатры Москино возобновят работу 1 августа, сообщили «Афише Daily». Билеты на сеансы можно купить на сайте и в мобильном приложении.

«Кинотеатры Москино приостановили работу 17 марта, уже больше четырех месяцев назад. Мы готовы к открытию и с нетерпением ждем первых зрителей. Тех, кто сильнее всех скучал по кино на большом экране, приглашаем на ночные сеансы, которые пройдут уже с пятницы на субботу после полуночи», — рассказала генеральный директор Москино Светлана Максимченко.

В первые недели после открытия в кинотеатрах можно будет посмотреть экранизацию Джона Максвелла Кутзее «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном, триллер «Неистовый» с Расселом Кроу, фильм «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом, а также «Эмму» по роману Джейн Остин с Аней Тейлор-Джой.

Кроме того, выйдут «О бесконечности» Роя Андерссона и фильм о последних днях человечества с закадровым голосом Тильды Суинтон «Последние и первые люди». Можно будет посмотреть и российские фильмы: «Фею» Анны Меликян и комедию «Хэппи-энд».

В августе будут показывать не только премьеры, но и фильмы, которые уже выходили в прокат: «Тайную жизнь» Терренса Малика, «Джентльменов» Гая Ричи, а также четыре отреставрированные картины Чарли Чаплина («Малыш», «Великий диктатор», «Новые времена» и «Огни большого города»).

В кинотеатрах «Факел», «Звезда», «Юность» и «Салют» пройдет ретроспектива Андрея Тарковского. Будут и еще две ретроспективы: первая приурочена к 75-летию актрисы Екатерины Васильевой, вторая — к 90-летию со дня рождения режиссера Георгия Данелия.

3, 4 и 5 августа в кинотеатре «Космос» пройдут бесплатные показы фильмов-победителей международного конкурса короткометражных фильмов Moscow Shorts. С 1 августа стартует новый сезон проекта «Экскурсии с кино», организованный совместно с «Москва глазами инженера». Желающие не только прогуляются по районам города вместе с гидом, но и посмотрят на большом экране уникальные кадры кинохроники, запечатлевшие архитектуру и быт прежней Москвы.