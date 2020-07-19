«Охота на ведьм и отторженные догадки»: чешский аналитический центр отверг связь с Иваном Сафроновым

«Центр безопасности анализа и предотвращения» (СВАР), руководителем которого является друг обвиняемого по делу о госизмене Ивана Сафронова Мартин Лариш, никак не связан с экс-журналистом и не предоставлял никаких материалов чешским властям. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова пиар-менеджера центра Игоря Суворова.

«Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук», — рассказал Суворов.

По его словам, узнать о деятельности центра можно на сайте CBAP, где вся информация находится в открытом доступе (на чешском и английском языках — Прим. ред). Он заявил, что среди материалов на портале «нет ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки», а Сафронов «к центру никакого отношения не имеет».

«Российские СМИ занимаются охотой на ведьм, строят отторженные от реальности догадки о связи господина Лариша с чешскими спецслужбами», — сказал Суворов.

Ранее о своей непричастности к чешской разведке заявил друг Сафронова Мартин Лариш, работающий директором CBAP. 16 июля появилась информация, что Сафронов неоднократно встречался именно с ним, а СМИ заявляли о том, что Лариш связан со спецслужбами Чехии.

Экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. По версии следствия, в 2012-м (год знакомства Лариша и Сафронова) журналиста завербовал сотрудник спецслужб Чехии, а в 2017-м он передал чешскому разведчику секретные данные о российской оборонной промышленности.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).