ТАСС: человек, с которым часто встречался Иван Сафронов, оказался сотрудником чешских спецслужб

Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым встречался экс-журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб, пишет ТАСС со ссылкой на «источник в разведывательном сообществе».

Ранее ФСБ заявляла, что Сафронова завербовала именно чешская спецслужба. О встречах экс-журналиста с Ларишем писало издание «Проект». Сафронов знакомство с Ларишем «не только не скрывал, но и считал его экспертом и называл своим другом», говорится в материале.

«Лариш в 2010–2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. <…> Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», — рассказал источник агентства.

Собеседник ТАСС заявил также, что общение Лариша и Сафронова подтверждается фотографиями в соцсетях (то же самое утверждается и в публикации «Проекта»).

При этом адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что Лариш в деле о государственной измене не упоминается. «Я услышал о его существовании из СМИ», — заявил юрист, уточнив, что имеет в виду те материалы, с которыми успел ознакомиться.

Сегодня Сафронова оставили под арестом до 6 сентября, заседание проходило в закрытом режиме. К делу приложили характеристики с бывших мест работы и учебы Сафронова, а также поручительства руководителей российских СМИ.

Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче через чешскую разведку спецслужбам НАТО сведений, относящихся к государственной тайне. Данные были якобы переданы в 2017 году и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. По словам адвоката, ФСБ получила информацию о передаче Сафроновым сведений, относящихся к гостайне, от генерала Службы внешней разведки. Его имя не раскрывается.