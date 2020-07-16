перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Шестилетний мальчик был сильно покусан, спасая младшую сестру от собаки. Его поддержали Мстители 19:50
Air Serbia намерена возобновить полеты в Россию с 1 августа 19:46
Названы самые опасные районы Москвы 18:34
«Никчемный врун»: Навальный ответил Голунову на обвинения в плагиате 18:33
Кинокритики Германии и Австрии признали «Дау. Дегенерация» лучшим фильмом первой половины 2020 года 17:51
Лекарство «Авифавир» от коронавируса может появиться в российских аптеках уже в июле 17:49
Ученые: аномальная жара в Сибири вызвана деятельностью человека 17:29
«В.Е.Р.А.» станет первым офлайн-спектаклем, сыгранным после карантина 17:08
Белую башню в Екатеринбурге отреставрируют. В будущем там откроется культурный центр 16:53
Garage/Instagram Музей «Гараж» открыл прием заявок для участия в выставке, посвященной глобальной пандемии
Музей «Гараж» открыл прием заявок для участия в выставке, посвященной глобальной пандемии 16:31
Новый способ избавиться от стресса: запишите свой крик и пошлите его в Исландию 16:27
В Госдуме предложили ввести штрафы до 15 млн рублей за неудаление информации из интернета 16:00
Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили 15:58
«Жутчайшее мракобесие»: Оксана Пушкина раскритиковала правки Елены Мизулиной в Семейный кодекс 15:53
hurts/youtube Вышел новый сингл Hurts — «Redemption»
Вышел новый сингл Hurts — «Redemption» 15:32
Ивана Сафронова оставили под арестом 15:31
Идрис Элба выступил против удаления расистских сцен в старых фильмах и сериалах 15:20
Правозащитная группа «Агора» выпустила доклад о слежке за россиянами во время пандемии 15:15
ООН: около 1 млн видов растений и животных могут исчезнуть через 50 лет 14:56
Anadolu Agency/Getty Images За Ивана Сафронова поручились руководители российских СМИ
За Ивана Сафронова поручились руководители российских СМИ 14:04
Отключить рекламу

«Никчемный врун»: Навальный ответил Голунову на обвинения в плагиате

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:33

Алексей Навальный ответил Ивану Голунову на обвинения в том, что политик брал информацию для своих расследований из публикаций арестованного Ивана Сафронова. Сам Навальный говорил, что не следит за его журналистской деятельностью, а Сафронов для него — в первую очередь «пиарщик Роскосмоса».

Навальный напомнил Голунову, что тот не пришел на митинг по случаю его освобождения в 2019 году, а вместо этого дал интервью телеканалу RT. Политик также указал, что не видит доказательств вины Сафронова, его претензии к бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» не имеют отношения к аресту, а «происходящее похоже на часть кампании по преследованию всех, кто говорит и пишет что‑то, неугодное чиновникам».

Тем не менее Навальный раскритиковал российское журналистское сообщество. «У нас в стране 95% тех, у кого в трудовой книжке написано «журналист», — это просто люди, которые врут за деньги. И они очень разные и по-разному врут», — написал он.

Под критику Навального попала и редакция «Медузы», которая открестилась от проведения митингов после освобождения Голунова. Политик вспомнил пост главреда «Медузы» Ивана Колпакова, который после фразы «Мы отбили нашего парня, всем огромное спасибо» заявил, что издание «активизмом не занимается». Для такого поведения Навальный придумал специальный термин «ОНП-журналистика» от «отбили нашего парня».

«Мне очень важно, чтобы ты понимал, что я отвечаю не только тебе — трусливому, лживому человеку, — но и всему замечательному ОНП-сообществу, которое уже давно потеряло журналистскую квалификацию, но по-прежнему требует, чтобы перед ним вытягивались во фрунт», — написал Навальный.

В своем обращении он также подробно разобрал претензии Голунова по поводу связи расследований ФБК и заметок Сафронова. «Я просто не могу позволить, чтобы какие‑то никчемные вруны оставляли на просторах всемирной сети интернет посты о том, что мы списываем расследования у человека, который вообще не имеет отношения к этой теме», — отметил Навальный.

Спецкора «Медузы» ранее поддержали многие коллеги, а Навального — юрист ФБК Любовь Соболь, написавшая, что позиция Сафронова часто совпадает с позицией главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

После ареста Сафронова Алексей Навальный в программе «Россия будущего» выразил недовольство, что приходится защищать пиарщика Рогозина. «Я считаю абсолютно бесчестным и лицемерным, когда нам говорят, что арестован очередной журналист. Иван Сафронов — советник Рогозина, он пиарщик Роскосмоса», — говорил Навальный. При этом он писал, что дело Сафронова должно рассматриваться публично, и называл арест бывшего журналиста незаконным. Однако слова политика все равно вызвали критику в журналистском сообществе.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче через чешскую разведку спецслужбам НАТО сведений, относящихся к государственной тайне. Данные были якобы переданы в 2017 году и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. По словам адвоката, ФСБ получила информацию о передаче Сафроновым сведений, относящихся к гостайне, от генерала Службы внешней разведки. Его имя не раскрывается.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
рок
«Live & Drive»: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Теги
Роскосмос
Ведомости
Russia Today
НАТО
ФСБ
Люди
Алексей Навальный
Иван Сафронов
Иван Голунов
Дмитрий Рогозин
Иван Колпаков
Любовь Соболь
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить