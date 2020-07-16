«Никчемный врун»: Навальный ответил Голунову на обвинения в плагиате

Алексей Навальный ответил Ивану Голунову на обвинения в том, что политик брал информацию для своих расследований из публикаций арестованного Ивана Сафронова. Сам Навальный говорил, что не следит за его журналистской деятельностью, а Сафронов для него — в первую очередь «пиарщик Роскосмоса».

Навальный напомнил Голунову, что тот не пришел на митинг по случаю его освобождения в 2019 году, а вместо этого дал интервью телеканалу RT. Политик также указал, что не видит доказательств вины Сафронова, его претензии к бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» не имеют отношения к аресту, а «происходящее похоже на часть кампании по преследованию всех, кто говорит и пишет что‑то, неугодное чиновникам».

Тем не менее Навальный раскритиковал российское журналистское сообщество. «У нас в стране 95% тех, у кого в трудовой книжке написано «журналист», — это просто люди, которые врут за деньги. И они очень разные и по-разному врут», — написал он.

Под критику Навального попала и редакция «Медузы», которая открестилась от проведения митингов после освобождения Голунова. Политик вспомнил пост главреда «Медузы» Ивана Колпакова, который после фразы «Мы отбили нашего парня, всем огромное спасибо» заявил, что издание «активизмом не занимается». Для такого поведения Навальный придумал специальный термин «ОНП-журналистика» от «отбили нашего парня».

«Мне очень важно, чтобы ты понимал, что я отвечаю не только тебе — трусливому, лживому человеку, — но и всему замечательному ОНП-сообществу, которое уже давно потеряло журналистскую квалификацию, но по-прежнему требует, чтобы перед ним вытягивались во фрунт», — написал Навальный.

В своем обращении он также подробно разобрал претензии Голунова по поводу связи расследований ФБК и заметок Сафронова. «Я просто не могу позволить, чтобы какие‑то никчемные вруны оставляли на просторах всемирной сети интернет посты о том, что мы списываем расследования у человека, который вообще не имеет отношения к этой теме», — отметил Навальный.

Спецкора «Медузы» ранее поддержали многие коллеги, а Навального — юрист ФБК Любовь Соболь, написавшая, что позиция Сафронова часто совпадает с позицией главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

После ареста Сафронова Алексей Навальный в программе «Россия будущего» выразил недовольство, что приходится защищать пиарщика Рогозина. «Я считаю абсолютно бесчестным и лицемерным, когда нам говорят, что арестован очередной журналист. Иван Сафронов — советник Рогозина, он пиарщик Роскосмоса», — говорил Навальный. При этом он писал, что дело Сафронова должно рассматриваться публично, и называл арест бывшего журналиста незаконным. Однако слова политика все равно вызвали критику в журналистском сообществе.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче через чешскую разведку спецслужбам НАТО сведений, относящихся к государственной тайне. Данные были якобы переданы в 2017 году и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. По словам адвоката, ФСБ получила информацию о передаче Сафроновым сведений, относящихся к гостайне, от генерала Службы внешней разведки. Его имя не раскрывается.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).