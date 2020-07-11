Иван Голунов обвинил Алексея Навального в плагиате. Тот назвал оппонента «мелким врунишкой»

Журналист «Медузы» Иван Голунов написал пост, в котором обвинил оппозиционного политика Алексея Навального в том, что он брал материал для некоторых расследований и постов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из статей журналиста Ивана Сафронова . При этом в своей программе «Россия будущего» Навальный сказал, что не следил за журналисткой деятельностью Сафронова.

Конечно, вы прекрасно знакомы с работой Ивана Сафронова как журналиста. Многие ваши посты про российский военно-промышленный комплекс основаны на статьях, написанных Иваном Сафроновым.

Навальный написал ответный пост, в котором отверг обвинение в том, что расследования ФБК основаны на статьях Сафронова, и назвал Голунова «мелким врунишкой».

Он также привел ссылки на записи Навального и Сафронова по одним и тем же темам. «Вы ведете себя как вице-губернатор по внутренней политике какой‑нибудь Курганской области, который воспринимает журналистов как обслугу», — добавил журналист.

Понимаю и Голунова, и некоторых его коллег, сконцентрировавшихся на фейсбук-критике меня. Это комфортно и безопасно. Глупо же идти на пикет в защиту Сафронова или организовывать митинг/шествие/любую кампанию (см. сегодняшний Хабаровск). Там могут ведь и в автозак потащить. Лучше здесь. Так хорошо, так безопасно. Можно писать и держать в руке баночку с газировкой.

На критику ответила и юрист ФБК Любовь Соболь, которая занималась расследованием по космодрому «Восточный». «Я не один месяц провела на сайте госзакупок, расследуя нарушения при строительстве космодрома. Ни с какими публикациями Сафронова это не связано и не могло быть связано. Сафронов критиковал «Спецстрой» тогда и там, когда Рогозин критиковал «Спецстрой», — написала Соболь.

В еще одном посте Навальный поддержал коллегу, назвав статьи Сафронова по теме «Восточного» «пророгозинскими». «Переписанные пресс-релизы. Там такой уровень понимания материала, что вот только для статьи в «Коммерсанте» и подходит», — добавил политик.

После ареста бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Алексей Навальный в программе «Россия будущего» выразил неудовольствие, что приходится защищать пиарщика Рогозина. «Я считаю абсолютно бесчестным и лицемерным, когда нам говорят, что арестован очередной журналист. Иван Сафронов — советник Рогозина, он пиарщик Роскосмоса», — говорил Навальный. При этом он писал, что дело Сафронова должно рассматриваться публично, и называл арест бывшего журналиста незаконным. Однако слова политика все равно вызвали критику в журналистском сообществе.

Сафронова подозревают в передаче чешским спецслужбам данных о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Суд арестовал его на два месяца.