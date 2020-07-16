За Ивана Сафронова поручились руководители российских СМИ

Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, получил 25 положительных характеристик со всех мест работы, в том числе из Роскосмоса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова. Помимо руководителей с мест работы Сафронова, характеристику также выдали с места его учебы в ВШЭ.

За журналиста поручились основательница The Bell Елизавета Осетинская, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

Иван Павлов отказался участвовать в следственных действиях: «Если у меня отберут подписку о неразглашении, меня могут привлечь к уголовной ответственности, когда я буду комментировать это дело. Коллеги поручили мне быть связным между тем, что происходит в деле, и обществом. Я буду дистанционно участвовать в деле, пока с меня не возьмут подписку, и буду избегать встречи со следователем, чтобы этот период длился как можно дольше».

Дело Сафронова, по словам адвоката, ведут 10 следователей ФСБ. Группу возглавляет Александр Чабан, который вел дело о госизмене физика Виктора Кудрявцева.

Также стали известны новые подробности в деле Сафронова — ФСБ получила информацию о том, что Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от генерала Службы внешней разведки. Его фамилия не сообщается.

Суд отклонил ходатайство о проведении процесса в открытом для прессы режиме. Апелляция на арест Сафронова должна быть рассмотрена 16 июля.