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«Свободу слову»: активисты заклеили рот памятнику печатнику Федорову в поддержку журналистов

Илья Голубев
Сегодня в 17:59

Неизвестные активисты заклеили рот памятнику первопечатнику Ивану Федорову и вложили ему в руки плакат с лозунгом «Свободу слову».

«В последние две недели быть журналистом в России стало особенно тяжело. Именно поэтому сейчас так важна солидарность. Какое будущее ждет Россию, если сейчас стихнут те немногие голоса, что говорят правду?» — приводит заявление активистов издание The Village.

Памятник Ивану Федорову был выбран неслучайно: он располагается в центре Москвы, между Лубянкой и Кремлем, где, по мнению активистов, как раз «душат свободу слова».

Активисты таким образом решили поддержать журналистов Светлану Прокопьеву (ее признали виновной в оправдании терроризма) и Ивана Сафронова (ему предъявили обвинение в государственной измене), Петра Верзилова (в его доме и доме его матери провели несколько обысков из‑за канадского паспорта, самого Верзилова задержали) и редакцию «МБХ медиа» (там также прошли обыски).

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