«Свободу слову»: активисты заклеили рот памятнику печатнику Федорову в поддержку журналистов

Неизвестные активисты заклеили рот памятнику первопечатнику Ивану Федорову и вложили ему в руки плакат с лозунгом «Свободу слову».

«В последние две недели быть журналистом в России стало особенно тяжело. Именно поэтому сейчас так важна солидарность. Какое будущее ждет Россию, если сейчас стихнут те немногие голоса, что говорят правду?» — приводит заявление активистов издание The Village.

Памятник Ивану Федорову был выбран неслучайно: он располагается в центре Москвы, между Лубянкой и Кремлем, где, по мнению активистов, как раз «душат свободу слова».