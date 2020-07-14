«Свободу слову»: активисты заклеили рот памятнику печатнику Федорову в поддержку журналистов

Неизвестные активисты заклеили рот памятнику первопечатнику Ивану Федорову и вложили ему в руки плакат с лозунгом «Свободу слову».
«В последние две недели быть журналистом в России стало особенно тяжело. Именно поэтому сейчас так важна солидарность. Какое будущее ждет Россию, если сейчас стихнут те немногие голоса, что говорят правду?» — приводит заявление активистов издание The Village.
Памятник Ивану Федорову был выбран неслучайно: он располагается в центре Москвы, между Лубянкой и Кремлем, где, по мнению активистов, как раз «душат свободу слова».
Активисты таким образом решили поддержать журналистов Светлану Прокопьеву (ее признали виновной в оправдании терроризма) и Ивана Сафронова (ему предъявили обвинение в государственной измене), Петра Верзилова (в его доме и доме его матери провели несколько обысков из‑за канадского паспорта, самого Верзилова задержали) и редакцию «МБХ медиа» (там также прошли обыски).