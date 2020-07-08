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В Москве вновь задержали Петра Верзилова

Анастасия Цой
Сегодня в 17:20

Следственный комитет задержал участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Как сообщил он сам в твиттере, это случилось после эфира на радиостанции «Эхо Москвы».

В квартире Верзилова пройдет очередной обыск. До этого его проводили чуть больше двух недель назад.

Два дня назад на Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства — у него обнаружили канадский паспорт.

В июне Верзилова в течение тринадцати часов допрашивали в рамках «московского дела». «Сотрудников в основном интересовали вопросы про митинги, мои связи с Навальным, где я в то время находился и как именно «координировал беспорядки», — рассказывал он. По словам адвоката, издатель «Медиазоны» проходит по «московскому делу» в качестве свидетеля.

После допроса на выходе из ОВД у Верзилова случилась стычка с неизвестным молодым человеком. Очевидцы сообщали, что это был провокатор. В результате его вновь доставили в полицейский участок и завели административное дело о мелком хулиганстве. Поскольку у участников конфликта не было повреждений, Верзилову вменили «грубую нецензурную брань» и арестовали его на 15 суток.

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