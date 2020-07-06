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Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма

Илья Голубев
Сегодня в 12:10

Псковский областной суд признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной по делу об оправдании терроризма. Ее приговорили к выплате штрафа в 500 тыс. рублей, сообщает «Дождь».

Суд также постановил изъять у Прокопьевой ноутбук в пользу государства. Присутствующие на заседании встретили оглашение приговора возгласами «Позор!», защита журналистки планирует обжаловать решение суда.

Уголовное дело против Светланы Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года из‑за ее слов, сказанных в эфире «Эха Москвы», — журналистка тогда сказала, что государство само подтолкнуло студента Михаила Жлобицкого к самоподрыву в архангельском УФСБ.

Той же осенью Прокопьевой предъявили обвинения. Сразу несколько десятков изданий в знак солидарности с журналисткой опубликовали отрывок ее эфира на радиостанции, за нее заступился Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России. «Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта», — объясняла сама журналистка.

На днях прокуратура потребовала для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и запрет на журналистскую работу еще на четыре года. В СПЧ ее дело после этого назвали абсурдным.

Это не первое подобное дело, связанное с подрывом Жлобицкого в здании ФСБ в Архангельске. Тогда же в оправдании терроризма обвиняли пенсионерку из‑за комментария в соцсети и еще одного дальнобойщика.

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