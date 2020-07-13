Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене. Он не признает вину, сообщает «Интерфакс».

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Не ясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — рассказал глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его подозревают в государственной измене. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — сообщила ФСБ. Сафронова арестовали на два месяца.

Сегодня у СИЗО «Лефортово» начался пикет в поддержку Сафронова. Среди задержанных на нем — журналистка «Холода» Мария Карпенко, Анна Поваго, Анна Васильева и Ольга Алленова из «Коммерсанта», Алла Пугачева из «Коммерсант-фм», член профсоюза журналистов Софья Русова и Татьяна Шер с Russia Today, корреспондент Autozak Live Максим Кондратьев.

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